Abwechslungsreicher Leseabend der besonderen Art

Den zahlreichen Besucher, welche nicht nur aus Göfis und dem Rheintal, sondern auch aus dem hinteren Bregenzerwald und der benachbarten Schweiz und Liechtenstein nach Göfis kamen, um Autor Bandi Koeck live zu hören, gefiel vor allem der unerwartete Mix aus Lesung und Kabarett, denn von der ersten Minute an, ging es interaktiv zu: Zuerst las der Frastner aus seiner Anthologie „Wie Daniel in der Löwengrube“ eigene Kurzgeschichten und Gedichte. So spielte er etwa einen Dialog in zwei Rollen oder band sein Publikum in die tiefgehende Frage zu einem Leben nach dem Tod mit ein, bevor es an den kürzlich erschienenen Roman „Möchtegern“ ging. Durch musikalische Nummern mit selbstkomponierten Songs auf der Gitarre oder Slapstick-Einlagen gelang es dem 36-Jährigen, seinem Publikum eine ungewöhnliche Lesung zu präsentieren. Zum Schluss stand der Autor und Pädagoge noch für Fragen des Publikums und Widmungen zur Verfügung. bugo-Leiter Rudi Malin bedankte sich bei Koeck für die Lesung. Viele ließen den Abend noch gemütlich bei einem Glas Rotwein ausklingen.