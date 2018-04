Abwärtstrend setzt sich fort

Die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch mussten sich in Graz den Gastgeberinnen mit 31:23 geschlagen geben.

Nach den ersten 15 Minuten zeichnete sich jedoch eigentlich ein anderes Bild ab. In dieser Viertelstunde konnten die Damen um Betti Mlinko einmal wieder zeigen, was in ihnen steckte. Allerdings riss beim Stand von 8:8 endgültig der Faden. Mit einem 13:8 Rückstand in die Pause. Auch nach der Pause fanden die blau-weißen Damen den roten Faden nicht wieder. Immer wieder kassierte man einfache Tore, indem man zu viele technische Fehler beging und die Abwehr ihre Torfrau im Stich ließ. Am Ende steht eine -8 Tore Niederlage zu Buche, die man so nicht erwartet hatte. Am nächsten Wochenende wartet keine leichtere Aufgabe, denn Tabellenführer Hypo Niederösterreich kommt in die Reichenfeldhalle. In diesem Spiel können die Montfortstädterinnen frei aufspielen und ihre Linie wiederfinden.