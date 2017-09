Abstimmung über britisches EU-Austrittsgesetz

Erste wichtige Brexit-Abstimmung im Londoner Parlament - © APA (AFP)

Das britische Parlament stimmt am späten Montagabend erstmals über das EU-Austrittsgesetz (European Union Withdrawal Bill) ab. Mit dem Gesetz will die Regierung von Premierministerin Theresa May die Geltung von EU-Recht in Großbritannien nach dem Brexit beenden. Gleichzeitig sollen mehr als 12.000 EU-Vorschriften aus allen Lebensbereichen in nationales Recht übertragen werden.