Absteiger Ried will nÃ¤chste Saison gleich wieder angreifen

Abstieg von Ried mit Niederlage gegen Mattersburg besiegelt - © APA (Expa)

Oberösterreich ist in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga unverändert nur mit einem Verein vertreten. Während der LASK den Aufstieg geschafft hat, ist der SV Ried das Unternehmen Klassenerhalt misslungen. Die Innviertler verloren am Sonntag zum Saisonabschluss zu Hause gegen Mattersburg mit 2:3 und damit auch ihren Platz im Oberhaus. Lange will man in Ried aber nicht zweitklassig sein.