Absteiger Ried kam bei Liefering 0:4 unter die Räder

Bundesliga-Absteiger SV Ried hat zum Auftakt der 4. Runde in der Fußball-Erste-Liga eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Oberösterreicher verloren am Montag beim FC Liefering mit 0:4 (0:1), es war bereits die zweite Niederlage im vierten Spiel.