Absolute Mehrheit für Mikl-Leitner in NÖ kein Thema

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist eine neuerliche absolute Mehrheit ihrer Partei bei der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner kein Thema. Das "Programm für Niederösterreich" soll den Weg in die kommenden fünf Jahre weisen. Zentral seien Arbeit, Mobilität, Gesundheit und Familie, sagte Mikl-Leitner im Gespräch mit der APA. .

“Wer sich in der Gegenwart umsieht weiß, dass absolute Mehrheiten heute nicht mehr erreichbar sind”, erklärte Mikl-Leitner auf die Frage, welches Ergebnis am 28. Jänner ein Erfolg wäre. “Wir orientieren uns an den stärksten amtierenden Landesparteien und an den stärksten Landeshauptleuten.” (Das wäre im eigenen Lager die Vorarlberger Landesgruppe unter Markus Wallner mit 41,8 Prozent bzw. die SPÖ unter Hans Niessl im Burgenland mit 41,9 Prozent, Anm.).