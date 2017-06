Abschluss vom ASVÖ-Projekt Fairness und Fun

Der Vorarlberger Sportverband ASVÖ vermittelt in seinem Projekt „fairness and fun“ bereits seit neun Jahren die Bedeutung von FAIR PLAY im Sport. Gleichzeitig soll die Wichtigkeit von Respekt, Achtung und Toleranz in allen Lebensbereichen aufgezeigt und den Sport, wie in diesem Falle, als wichtiges Instrument der Erziehung hin zu vermehrtem FAIR PLAY genutzt werden.

Im Jahr 2017 wurden in Bregenz, Hohenems, Feldkirch, Schruns und Lingenau die beliebten „fairness and fun – Turniere“ auf Bezirksebene veranstaltet. Zuvor erhielten 35 Klassen einen Fair Play Workshop.

Über 900 SchülerInnen, 70 Klassen, 23 teilnehmende Schulen, 249 Vorrundenspiele und 33 Finalspiele sind nur ein paar der imposanten Fakten, die es zu erwähnen gilt.

Alle qualifizierten Teams treffen sich am 06. Oktober 2017 in den Messehallen 1 und 2 (Dornbirn), wo die beste und fairste Mannschaft ermittelt wird.

Unterstützung durch Paten

Voller Stolz kann verkündet werden, dass prominente Paten das ASVÖ Projekt bei den Turnieren unterstützen konnten. Deshalb gebührt auch ein Dank Bregenz Handball, Cineplexx Blue Devils und Feldkirch Cardinals, die tolle Pausenshows zeigten und die SchülerInnen begeistern konnten.

