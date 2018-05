Abschiedsvorstellung von Didi Berchtold in Altach

Zum letzten Mal nimmt Dietmar Berchtold im Heimspiel gegen Seekirchen auf der Betreuerbank der Altach Amateure für 90 Minuten Platz.

Wenn am Samstag, 17 Uhr, in der Cashpoint-Arena das Heimspiel gegen Seekirchen angepfiffen wird, nimmt Altach Amateure-Coach Dietmar Berchtold ein letztes Mal auf der Betreuerbank Platz. Nach einem Jahr als zweiter Cotrainer der Profitruppe der Rheindörfler und zwei Saisonen als Coach der zweiten Kampfmannschaft der Altacher endet die dreijährige Ära vom gebürtigen 43-jährigen Bludenzer beim Bundesligaklub. „Die letzten drei Jahre waren eine wunderschöne Zeit die mir in ewiger sehr guter Erinnerung bleiben wird. Der Abschied tut schon verdammt weh, aber die sehr erfolgreiche sportliche Laufbahn in Altach steht in meiner Trainerkarriere ganz weit oben auf der Habenseite“, so Dietmar Berchtold im VN-Telefonat. Zweimal wurde er mit den Altach Amateuren beste Vorarlberger Mannschaft in der Westliga und stand im Vorjahr in der Endabrechnung mit Rang drei auf dem Podest. Besonders die Weiterentwicklung der jungen Talente wie Johannes Tartarotti, Daniel Nussbaumer, Lars Nussbaumer, Valentino Müller, Volkan Akyildiz, Mike Cheukoua und Gabriel Lüchinger hat für Didi Berchtold einen hohen Stellenwert, die allesamt den Sprung über die Amateure zu den Profis schafften. Darüber freut sich Berchtold ganz besonders, auch der mentale Bereich bei diesen zukunftsvollen Kickern wurde von Berchtold miteinbezogen. „Es gibt kein Himmelfahrtskommando für mich in der Gegenwart. Einige interessante Anfragen und Angebote aus dem In- und Ausland hat es schon gegeben, aber es muss alles zusammenpassen. Ich würde gerne im Profibereich arbeiten und bin für alles was kommt offen“, so Berchtold. Fix ist, dass Berchtold ab Herbst nach seiner fertigen Ausbildung als Bewegungscoach an den Vorarlberger Volksschulen beschäftigt sein wird. „Das war immer schon ein Traum von mir mit den Kindern in den Schulen zu arbeiten“. Nach dem Spiel gegen Seekirchen wird natürlich in einem gebührenden Rahmen zusammen mit dem Trainerstab und der Mannschaft der Abschied gefeiert. Altach Amateure Kapitän Stefan Sonderegger verlässt die Rheindörfler Richtung Eschen/Mauren.