Abschied und Ausblick: Obama verabschiedet sich in Chicago

US-Präsident Obama hält seine letzte Rede, bevor er abtritt - © APA (AFP)

Nach acht Jahren im Amt wird sich US-Präsident Barack Obama in der Nacht auf Mittwoch mit einer Rede von den Amerikanern verabschieden. Nach Angaben aus dem Weißen Haus will der scheidende Präsident in seiner Ansprache in Chicago (3.00 Uhr MEZ/20.00 Ortszeit) einen eher grundsätzlichen Ausblick auf die Herausforderungen kommender Jahre geben.