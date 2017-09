Abschaffung von “Obamacare” endgültig vor dem Aus

Collins erklärte am Montagabend (Ortszeit), sie könne das Vorhaben nicht unterstützen. Der republikanische Reformvorschlag hätte “negative Auswirkungen auf eine zu große Anzahl von Versicherten”, erklärte die moderate Republikanerin. In den vergangenen Tagen hatten bereits die Senatoren Rand Paul und John McCain gesagt, mit Nein stimmen zu wollen.

Damit bekommen die Republikaner keine Mehrheit in den eigenen Reihen zusammen. Die Demokraten sind geschlossen dagegen. Die Konservativen hätten sich deshalb maximal zwei Gegenstimmen aus dem eigenen Lager erlauben können. Es ist ihr letzter Versuch, die Gesundheitsversorgung “Obamacare” abzuschaffen und durch ein neues System zu ersetzen. Nach dem 30. September ist aufgrund veränderter Abstimmungsregelungen eine republikanische Mehrheit vom Tisch. Collins hatte bereits in den vergangenen Tagen Bedenken an dem Entwurf geäußert.

Trump hatte die Abschaffung von “Obamacare” und seinen Ersatz durch ein stärker marktwirtschaftlich orientiertes Modell zu einem zentralen Wahlkampfversprechen gemacht.

(APA/dpa/Ag.)