Absatz von Autos mit Alternativ-Antrieben in EU steigt stark

Der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in der Europäischen Union hat im dritten Quartal noch einmal stärker angezogen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die Zahl der Neuzulassungen um 51,4 Prozent auf gut 211.600 Autos zu, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch mitteilte.

Damit fällt der Zuwachs noch deutlicher aus als in den ersten beiden Quartalen – da waren es 37,6 beziehungsweise 38,0 Prozent. Ein Plus gab es in allen großen Märkten in der Europäischen Union, die stärksten Zuwächse registrierte Spanien, gefolgt von Deutschland.