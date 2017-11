Ableger des Louvre in Abu Dhabi für Besucher eröffnet

Der erste Ableger des weltberühmten Pariser Louvre hat in Abu Dhabi seine Tore für Besucher geöffnet. Am Samstag kamen Hunderte Einheimische, aber auch Asiaten, Europäer und Bürger anderer arabischer Staaten in das Museum, das auf 64.000 Quadratmetern etwa 600 Werke aus aller Welt zeigt.

Bereits am Mittwoch war der Louvre eingeweiht worden: Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte den Bau des französischen Architekten Jean Nouvel gemeinsam mit seiner Ehefrau Brigitte und Kronprinz Mohammed bin Sajed al-Nahjan sowie 400 geladenen Gästen besichtigt. Der weiße Bau befindet sich direkt am Meer auf der Insel Saadijat.

Die Sammlung für das neue Museum, die von der Antike bis zur zeitgenössischen Kunst reicht, war im Jahr 2009 mit dem Aufkauf eines Piet Mondrian für 21,5 Millionen Euro gestartet worden, weitere Leihgaben sind von bekannten französischen Museen wie Schloss Versailles und dem Musee d’Orsay zugesagt.

Abu Dhabi hat für das neue Museum eine Vereinbarung mit Frankreich geschlossen, die unter anderem die Überlassung des Namens “Louvre” für 30 Jahre und Wechselausstellungen vorsieht. Zehn Jahre lang wird das Pariser Original dem Ableger in Abu Dhabi Werke leihen, jeweils für maximal zwei Jahre. Insgesamt nimmt Frankreich rund eine Milliarde Euro ein, der Pariser Louvre bekommt davon für die Überlassung des Namens 400 Millionen Euro.