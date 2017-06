Abkommen mit Schweiz: Finanzministerium prüft Verdachtsfälle

Es handle sich dabei um eine “rein routinemäßige Sache” und ein “übliches Amtshilfeansuchen”, so der Sprecher zur APA. “Wir gehen allen Hinweisen immer gründlich nach und untersuchen diese.”

Das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen hat in der Vergangenheit immer wieder Steuer-CDs gekauft und das Datenmaterial seinen Nachbarländern zur Verfügung gestellt, darunter auch Österreich. Das bloße Aufscheinen auf einer Liste bedeute zwar nicht, dass man “steuerunredlich” gehandelt habe, hieß es aus dem Finanzministerium. “Aber wir gehen dem nach.”

Mit dem Steuerabkommen zwischen Österreich und der Schweiz im Jahr 2012 seien zwar viele Fälle von Steuerbetrug erfasst worden, aber es habe immer Möglichkeiten gegeben, dem zu entkommen, so Wolf-Theiss-Anwalt Benjamin Twardosz. So hatten etwa Kontoinhaber ihr Vermögen aus der Schweiz bzw. Liechtenstein nach Österreich zurücktransferiert, um ihr Geld vor Inkrafttreten der Steuerabkommen mit diesen Ländern vor der Finanz in Sicherheit zu bringen. “Es gibt immer noch Lücken”, meinte Twardosz.

Aus den Steuerabkommen mit der Schweiz und Liechtenstein ist bisher nach Angaben des Finanzministeriums rund 1 Mrd. Euro an Österreich zurückgeflossen.

(APA)