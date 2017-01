Abkommen mit Großbritannien braucht laut EU Jahre

EU-Kommissarin Cecilia Malmström - © APA

Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem geplanten Brexit werden nach Ansicht der zuständigen EU-Kommissarin Cecilia Malmström einige Jahre in Anspruch nehmen. Es hänge davon ab, was Großbritannien wolle, sagte Malmström am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos.