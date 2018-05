Abgestimmte Bauleitung durch ein Generalunternehmen

Wer für seine Bauagenden ein Generalunternehmen einsetzt, hat entscheidende Vorteile: Alles wird aus einer Hand umgesetzt, Leistungen werden orchestriert, das spart für den Bauherrn Zeit und in der Regel auch sehr viel Nerven.

Vorarlbergs Bauträger bieten ihre Erfahrung in Planung, Organisation, Baubegleitung und -aufsicht an. Generalunternehmen koordinieren, organisieren und setzen Projekte im Bereich Bauen, Wohnen und Sanieren professionell und gesamthaft um. Die Professionisten garantieren die verlässliche Umsetzung, saubere und termingerechte Arbeit sowie Budgettreue und Kostentransparenz. Wer ein bewährtes Team von Handwerksbetrieben aufgebaut hat und auf dieses zurückgreifen kann, ist auch in Zeiten von Facharbeitermangel in der Lage, Gewerke termingerecht und professionell zu erledigen. Beim Bau können immer wieder unvorhergesehene Ereignisse eintreten, denen der Generalunternehmer dank seiner Erfahrung in Organisation, Baubegleitung und Bauaufsicht mit Lösungskompetenz und Flexibilität begegnen kann. Verschiedene Fachbereiche gilt es im Zuge des Projektmanagements und Zeitplanes zu orchestrieren. Bei einem Bau in Eigenregie sind hier rasch Grenzen erreicht, die ein erfolgreiches Generalunternehmen mit Know-how spielend überschreiten kann.

Generalunternehmer verrechnen ihre Koordinierungsleistungen. Diese Arbeit bleibt dem Bauherrn auf der anderen Seite erspart. Vor allem jedoch überträgt der Auftraggeber auch sämtliche Risiken (Terminrisiken, Koordinierungsrisiken, Schnittstellenrisiken) an den Generalunternehmer. Diese sind kostenmäßig zu bewerten. Angenehm ist, dass der Bauherr bzw. der von ihm beauftragte Planer die Koordination einzelner Gewerke nicht übernehmen muss. Auch bei Mängeln braucht er sich nur an den GU zu wenden. Die Spezialisten haften für ihre Leistung, die sie vertraglich übernommen haben. Diese Haftung umschließt die Schäden, welche die Mitarbeiter des Unternehmens, in welcher Form auch immer, anrichten sowie die Qualität und Pünktlichkeit der zu erbringenden Leistung. Da auf einer Baustelle verschiedene Firmen hintereinander und möglicherweise zusammen arbeiten, ist die Frage des Verschuldens an einem Problem nicht immer einfach. Wenn eine Firma an einem Bauteil arbeitet, den eine andere erstellt hat, muss sie zuerst in zumutbarem Ausmaß feststellen, ob die Vorarbeiten richtig ausgeführt wurden. Dies ist beim Generalunternehmer selbstverständlich – hier verzahnen sich die Abläufe zur Errichtung und Fertigstellung des Bauprojektes. Außerdem ist zu beachten, dass der Generalunternehmer häufig eine größere Markterfahrung als der Auftraggeber (Bauherr) hat und daher im Allgemeinen solche Subunternehmen binden kann, die die Leistung kostengünstiger erstellen können. Dieser Einkaufsvorteil wird in der Regel ebenfalls an den Auftraggeber weitergereicht. Alles in allem kann man sagen: Der Generalunternehmer rechnet sich – in Zeit und Geld.