Abgestelltes Auto machte sich selbstständig – Buben verletzt

Die 39-Jährige war auf den abschüssigen Parkplatz der Sportanlage Mondsee gefahren. Dort ließ sie den 14-Jährigen aussteigen. Um dem Zehnjährigen auf der Rückbank eine Trinkflasche zu holen, verließ auch die Mutter den Wagen. Das Fahrzeug mit dem jüngeren Kind an Bord rollte dabei los und rund 30 Meter über den Parkplatz einer Sportanlage und anschließend eine fünf Meter hohe Böschung hinab, bis es durch einen Zaun gestoppt wurde.

Der ältere Sohn hatte noch versucht, durch die offenstehende Fahrertüre auf den Sitz zu gelangen und das Auto anzuhalten. Sein jüngerer Bruder hingegen wollte aus dem Pkw springen, wurde dabei allerdings eingeklemmt und verletzt. Beide Buben kamen in die Kinderklinik des Landeskrankenhauses Salzburg. Am Fahrzeug und an der Umzäunung der Sportanlage entstand erheblicher Sachschaden. Warum sich das Auto in Bewegung setzte, war vorerst unklar.

