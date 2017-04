Abgeordnete des Europarats stellen Türkei unter Beobachtung

Aus Sorge um die Demokratie in der Türkei nach dem Putschversuch Mitte Juli stellt die Parlamentarische Versammlung des Europarats das Land wieder unter volle Beobachtung. Die Abgeordneten aus den 47 Mitgliedsländern stimmten am Dienstag in Straßburg für die Wiederaufnahme des sogenannten Monitoring.

Das bedeutet, dass zwei Berichterstatter regelmäßig in die Türkei fahren, um die Einhaltung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in dem Land zu überprüfen. Türkische Abgeordnete sprachen sich bei der Debatte am Dienstag in Straßburg vehement gegen eine Wiederaufnahme der Beobachtung aus. Die Türkei, die dem Europarat 1950 kurz nach seiner Gründung beitrat, stand bereits zwischen 1996 und 2004 unter voller Beobachtung. Unter anderem wegen der Abschaffung der Todesstrafe wurde der Prozess beendet. Seitdem gab es einen nachbereitenden Monitoring-Dialog. Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, hatte bereits am Montag in Ankara mit Blick auf die bevorstehende Abstimmung gesagt: "Das ist ganz eindeutig eine politische Operation." Er betonte jedoch: "Wir legen Wert auf unsere Beziehungen zum Europarat." (APA/dpa)