Mäder Seit mittlerweile drei Jahren besteht die sehr erfolgreiche Vortragsreihe „Mäder trifft….“, bei der Gäste aus Wirtschaft, Bildung, Medizin und Gesellschaft in Mäder zu Wort kommen. Mit Marc Giradelli kommt nun einer der erfolgreichsten Skirennläufer aller Zeiten.

Leben eines Ski-Stars

„Abfahrt in den Tod“ heisst dabei der Kriminalroman von Marc Giradelli. Dabei gewährt der Krimi spannende Einblicke in die Welt des alpinen Profisports. Zu den Highlights gehören die ebenso fesselnden wie psychologisch interessanten Schilderungen von Rennabfahrten. Der gebürtige Lustenauer lässt den Leser tief in seinen Erfahrungsschatz blicken und vermittelt ein anschauliches Bild vom Leben eines Ski-Stars mit seinen Höhen und Tiefen, aber auch vom Erfolgsdruck, unter dem er steht.

Diskussion mit den Skistars

Im Anschluss an die Vorstellung des Buches dürfen sich die Besucher im J.J. Endersaal auf eine Diskussion mit den Skistars freuen. ORF Sport-Moderator Andreas Blum hakt hier bei ehemaligen Rennläufern wie Patrick Ortlieb oder Marc Girardelli nach und geht der Frage nach dem Erfolgsdruck aus dem Leben als Spitzensportler auf den Grund. Ein interessanter und rasanter Abend in Mäder ist garantiert – Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr – Anmeldung ist keine notwendig. MIMA

Factbox:

Mäder trifft… Marc Giradelli

Donnerstag, 28. September 2017, 19:30 Uhr

J.J. Ender Saal, Mäder

Eintritt: EUR 5.-

Keine Anmeldung erforderlich

Kartenvorverkauf in der Bücherei Mäder oder bei allen Ländleticket Vorverkaufsstellen