Aber bitte mit Sahne …

Gerhard Götze in seinem Element

Feinste Pralinen, raffinierte Torten, zartes Gebäck, Schokolade, die einem auf der Zunge zergeht und traditionelle Kaffeespezialitäten – da werden nicht nur Damen wie Ottilie und Liliane aus Udo Jürgens Song schwach. In der Café-Konditorei Götze in Bregenz gibt es einfach alles, was den Gaumen erfreut und das Herz erwärmt.