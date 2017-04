Abenteuer mit Sunny Valentine, Pfeffer und der Piratenschiff-Gäng

Begeistert lauschten die Kinder den spannenden Erzählungen aus den tollen Büchern von Irmgard Kramer. - © cth

VN-Heimat Kinderseite: Lesung in der Hatler Bücherei Kinderreporterinnen Amy Rottmar und Carina Canadi, 3b, VS Hatlerdorf Vergangene Woche war die VS Leopold zu einer Lesung in der Hatler Bücherei eingeladen.