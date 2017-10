Abenteuer Feuerwehr hautnah erleben

Mäder Unter dem Motto „Last Action Hero“ steht die diesjährige Abschlussübung der Mäderer Feuerwehr am kommenden Samstag, 28. Oktober ab 15 Uhr beim Feuerwehrhaus. Geboten wird den Besuchern dabei Feuerwehr zum erleben und mitmachen.

Ins reale Einsatzleben schnuppern

Zu Beginn der Herbstübung zeigt die Feuerwehrjugend wie man bei einem Küchenbrand vorgeht, aber auch die Auswirkungen bei falscher Handhabung. In weiterer Folge können die Besucher einen Brand hautnah erleben und bekommen von den Profis nützliche Tipps wie man mit dem Feuerlöscher richtig umgeht und wie ein Brand am effektivsten gelöscht werden kann. In einem abgesperrten Parcours können dann Interessierte, mit schwerem Atemschutzgerät ausgerüstet, in das reale Einsatzleben hinein schnuppern. Dazu warten weitere verschiedene Stationen – vom technischen Einsatz-,Lösch- und Rettungsmittel bis hin zum Hochwasserschutz – ist für die jungen, aber auch älteren Feuerwehrfans alles dabei was in den Einsatzgebiet der Florianijünger gehört. MIMA