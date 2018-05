Abbruch! Ein Zuschauer attackierte ein Schiedsrichter in Feldkirch

Im Nachwuchsspiel der Unter-16-Jährigen zwischen Feldkirch und SG Hofsteig attackierte ein Zuschauer kurz vor dem Schlusspfiff den Schiedsrichter. Logische Folge: Spielabbruch!

Der Straf- und Meldeausschuss vom Vorarlberger Fußballverband hat in seiner Sitzung folgende Strafe ausgesprochen.

FC BW Feldkirch U16 Verschulden eines Spielabbruchs gegen SG Hofsteig U16 Spielstand von 2:5 wurde bestätigt. Ordnungsstrafe 750 Euro für BW Feldkirch. Der Schiedsrichter wurde kurz vor Schluss von einem Zuschauer attackiert und erlitt Prellungen am Körper. Durch das Einschreiten der Exekutive beruhigte sich dann das Ganze nach dem Spielabbruch im Feldkircher Waldstadion.

Am 11. Mai traf die F-U16 von Feldkirch in der 7. Runde der U16 Oberes Playoff A zuhause auf SG Hofsteig A. Für Feldkirch endete das Spiel in einer deutlichen 2:5 (0:4) Niederlage.