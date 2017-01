Abbas vom Papst im Vatikan empfangen

Der Heilige Vater liebt unser Volk und den Frieden - © APA (AFP)

Vor der Nahost-Friedenskonferenz in Paris hat Papst Franziskus am Samstag Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas im Vatikan empfangen. Das Gespräch sei in einem besonders freundschaftlichen Klima erfolgt.”Der Papst liebt das palästinensische Volk und den Frieden”, sagte Abbas nach dem privaten Gespräch mit dem Kirchenoberhaupt.