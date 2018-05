Abbas sorgt mit Holocaust-Aussagen weltweit für Empörung

Äußerungen von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zum Holocaust haben weltweit für Empörung gesorgt. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu forderte die internationale Gemeinschaft am Mittwoch über Twitter auf, "diesen Antisemiten zu verurteilen". Er bezeichnete Abbas, der auch aus den USA, der EU und der UNO heftige Kritik erntete, als "Holocaust-Leugner", der endlich "verschwinden" müsse.

Abbas hatte am Montagabend in einer Rede vor dem Palästinensischen Nationalrat nahegelegt, dass die Beziehungen der Juden zum Bankwesen mit der jahrhundertelangen Judenfeindlichkeit und somit auch der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nationalsozialisten zu tun habe. Juden würden ihre Verfolgung mit ihrer Religion begründen, sagte Abbas. Er zitierte dann aber aus “drei Büchern” jüdischer Autoren, um zu belegen, dass es “Judenfeindlichkeit nicht wegen ihrer Religion, sondern eher wegen ihrer sozialen Funktion” gebe, und fügte hinzu, es sei an dieser Stelle “deren soziale Funktion im Zusammenhang mit Banken und Zinsen” gemeint.