Abbas ruft Trump auf, US-Botschaft nicht zu verlegen

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat einem Agenturbericht zufolge den künftigen US-Präsidenten Donald Trump in einem Brief eindringlich aufgefordert, die US-Botschaft in Israel nicht von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Abbas habe Trump in dem Schreiben die “Risiken” eines solchen Schritts dargelegt. Wann der Brief verschickt wurde, wurde in dem Bericht nicht angegeben.