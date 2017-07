Ab Oktober 2018 “Krieg” im Naturhistorisches Museum Wien

Ursprünge kriegerischer Auseinandersetzungen werden dokumentiert - © APA

Das Naturhistorische Museum (NHM) Wien begibt sich von Oktober 2018 bis April 2019 auf eine “archäologische Spurensuche” zum Thema “Krieg”. Als ein Highlight der Sonderausstellung wird ein 7.000 Jahre alter Fund aus Asparn an der Zaya (NÖ) gezeigt, der als erster Nachweis von Krieg in Mitteleuropa gilt, teilte das NHM am Dienstag mit.