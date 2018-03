Ab ins grüne Wohnzimmer!

#endlichwiederraus #bienensummen #blumenduft #diesonnebegrüßen #frischeluft #lieblingsplatzimfreien

Willkommen im Treffpunkt für Blumenfreunde, Hobbygärtner, Sonnenanbeter und Grillmeister! Der SCHAUplatz Garten in Halle 13 und in den Alleen im Freigelände sowie in Halle 12 (4ländergarten) macht Lust auf das kreative Spiel mit Pflanzen, Farben und Formen. Egal, ob großes Grün oder kleines Bunt – für das Wohnzimmer unter freiem Himmel gilt: Es ist die Vielfalt, die uns glücklich macht. So wie die Auswahl an Gartenmöbeln, Gartendekoration, Grill- und Gartengeräten, Kräutern, Samen, Setzlingen, Hochbeeten und vielem mehr. Für das verdiente Chillen nach der Gartenarbeit halten Aussteller Pools, Whirlpools, Hängematten und -sessel bereit.