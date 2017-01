Ab 2030 jährlich acht Millionen Tabak-Tote

WHO mit ernster Warnung - © dpa-Zentralbild

Bis 2030 wird die Zahl jener Menschen, die jährlich aufgrund von Tabakkonsum sterben, von aktuell sechs auf acht Millionen steigen. Dies geht aus einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO mit dem Nationalen Krebsinstitut der USA hervor, die am Dienstag in Genf veröffentlicht wurde. Laut Experten sterben zwischen 11.000 und 14.000 Österreicher an den Folgen des Rauchens.