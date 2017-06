A4-Flüchtlingsdrama: Prozess gegen Schlepperbande beginnt

Lkw wurde im August 2015 entdeckt - © APA

Im historischen Gerichtssaal von Kecskemet in Ungarn startet am Mittwoch der Prozess gegen eine Schlepperbande, die für den Erstickungstod von 71 Flüchtlingen verantwortlich sein sollen. Der Kühl-Lkw mit den Leichen wurde im August 2015 an der Autobahn bei Parndorf im Burgenland entdeckt. Die Verdächtigen müssen mit hohen Haftstrafen rechnen.