Festnahme nach Verfolgungsjagd mit Polizei auf NÖ Autobahn

Der rumänische Lenker sitzt in Haft - © APA (Webpic)

Bei einer über 100 Kilometer langen Verfolgungsjagd auf der Autobahn in NÖ am Donnerstag hat die Polizei versucht, den flüchtenden Lenker mit Schüssen auf das gestohlene Fahrzeug zu stoppen. In den Unfall auf der Wiener Außenringautobahn (A21) bei Alland, der die Flucht des Rumänen ab Amstetten beendete, waren drei Pkw verwickelt. Eine Autolenkerin wurde laut Polizei leicht verletzt.