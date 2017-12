A14-Rastplatz Hohenems: Asfinag holte illegal abgestellte Pkw

Die Asfinag findet immer wieder Fahrzeuge vor, die am Autobahnparkplatz zurückgelassen wurden. Am Mittwochabend entsorgte die Asfinag nun fünf seit längerem am Rastplatz Hohenems abgestellte Fahrzeuge.

Wie ORF Vorarlberg berichtet, mussten die Pkw unter Polizei-Aufsicht entfernt werden. Teilweise waren die Fahrzeuge schon bis zu einem dreiviertel Jahr ohne Kennzeichen auf dem Rastplatz abgestellt, informiert Gerald Gröger von der Autobahnmeisterei Hohenems. Die Autos seien zum Teil schon ausgeräumt und als Ersatzteillager verwendet worden.