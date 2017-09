A14 bei Hohenems: Unfall führte zu Totalsperre in Fahrtrichtung Tirol

Am Dienstagabend hat sich auf der A14 auf Höhe der Raststätte Rosenberger in Hohenems ein Verkehrsunfall ereignet. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.

Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren ersten Angaben zufolge auf der Überholspur unterwegs. Der Pkw-Lenker des vordersten Fahrzeugs musste verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin auch der zweite Pkw-Lenker abbremsen musste. Der dritte Pkw-Lenker konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte auf das vor ihm fahrende Fahrzeug, welches dadurch ins Schleudern geriet und mit dem vordersten Pkw kollidierte. Ein weiteres, auf der Normalspur nachfolgendes Auto konnte eine Kollision mit dem zweiten Fahrzeug dabei ebenfalls nicht mehr verhindern.

Eine Pkw-Lenkerin wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Die A14 war ab Hohenems in Fahrtrichtung Tirol komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet und der Verkehr wurde über die Abfahrten Dornbirn und Hohenems abgeleitet. Die Sperre dauerte rund eine Stunde an.

