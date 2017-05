93-Jährige stürzte in U3-Station Wien-Mitte über Rolltreppe

Eine 93-jährige Frau ist am Freitag kurz nach 13.00 Uhr in der U3-Station Wien-Mitte mit ihrem Rollstuhl über eine Rolltreppe gestürzt. Laut Wiener Berufsrettung erlitt die ältere Dame dabei schwere Kopfverletzungen. Die Rettung stabilisierte das Unfallopfer und lieferte es mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital ein.

Die Polizei ermittelte die Hintergründe des Sturzes. Demnach versuchte offenbar der Sohn der Frau, seine Mutter im Rollstuhl über die Rolltreppe zu transportieren. Der Lift ist laut der Homepage der Wiener Linien derzeit wegen Erneuerungsarbeiten außer Betrieb. Er gab bei einer ersten Befragung an, dass ihm der Rollstuhl entglitten war. Routinemäßig musste er mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Auf der Linie der U3 kam es zu Verspätungen und unregelmäßigen Intervallen der Züge. (APA)