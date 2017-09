91 Verkehrstote in den Sommermonaten

Ein Kerzerl ist alles was bleibt - © APA (Symbolbild)

Seit Jahresbeginn sind laut vorläufigen Zahlen des Innenministeriums 260 Personen auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Das ist aktuell der geringste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. In den Sommermonaten Juli und August gab es 91 Verkehrstote zu beklagen. Das sind deutlich mehr Opfer als in den Monaten davor, berichtete der ÖAMTC am Freitag.