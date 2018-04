91-jährige Frau in Wien getötet – Verdächtiger gefasst

Nach der Tötung einer 91-jährigen Frau im Jänner in Wien hat die Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht.

Hammer als Tatwaffe sichergestellt

Die 91-Jährige Frau war am 24. Jänner von einer Nachbarin tot in ihrer Wohnung in Wien-Penzing aufgefunden worden. Die Räumlichkeiten des Opfers waren durchwühlt. Die Leiche wies eine Kopfverletzung auf. Die Polizisten stellten einen Hammer als Tatwaffe sicher, es fanden sich auch noch weitere Tatortspuren.