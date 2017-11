90 Prozent der Sendungen blieben bei Paketdienste-Test heil

Bevor sich viele Weihnachtsgeschenke per Post oder Zustelldienst auf den Weg machen, hat die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich 60 Test-Pakete mit dem gleichen Inhalt - Weinflasche und Gläser - losgeschickt. 54 kamen per Post, Hermes, DHL, GLS und DPD heil an. Sie waren zwischen einem und drei Tagen unterwegs, teilten die Konsumentenschützer in einer am Mittwoch mit.

Die Konsumentenschützer haben das ganze Jahr über innerhalb von Oberösterreich, in Stadt und Land, bei jedem der fünf Anbieter je zwölf Pakete verschickt. Die Preise rangierten von 4,60 bis 5,90 Euro. Die Sendungen enthielten eine Weinflasche sowie vier Gläser. Diese wurden sorgfältig mit Luftpolsterfolie verpackt, die Leerräume mit Polsterchips aufgefüllt und der Karton mit einem roten Klebeband mit der Aufschrift “Vorsicht Glas – zerbrechlich” versehen. Dadurch war eindeutig zu erkennen, dass der Inhalt zerbrechlich ist und bei einem sorgsamen Umgang hätte es zu keinen Transportschäden kommen dürfen, meinte die AK.

Bei Post und Hermes kamen alle Pakete in einwandfreiem Zustand und zeitgerecht an. Bei sechs Sendungen ging etwas kaputt. GLS und DPD ersetzten die entstandenen Kosten sofort, DHL weigerte sich den Schaden – eine Weinflasche war zu Bruch gegangen – zu ersetzen.

Die Online-Abwicklung verlief problemlos. Die Tester erstellten alle Paketscheine, außer bei GLS, online, druckten sie aus und gaben die Packerl im nächsten Shop auf. Bezahlt wurde bei Post, DHL und DPD online mit Kreditkarte und bei Hermes sowie GLS bar im Paketshop. War der Empfänger bei der Lieferung nicht daheim, wurden die Sendungen entweder vor der Tür oder beim Nachbarn abgegeben oder waren bei der nächsten Paketstelle abzuholen.

Die AK wies darauf hin, dass beim Online-Shopping der Verkäufer das Risiko trägt. Das heißt, wenn eine Ware beim Transport verloren geht oder beschädigt wird, kann man vom Verkäufer die Zustellung einer mangelfreien Ware verlangen. Nur wenn man den Transport einer bestellten Ware selbst bei einem Transporteur in Auftrag gegeben hat, trägt man das Risiko und muss sich direkt beim Logistikunternehmen schadlos halten. Die Konsumentenschützer raten, ein erkennbar beschädigtes Paket in Anwesenheit des Zustellers zu öffnen und einen Schaden sofort zu dokumentieren sowie durch den Paketdienst festhalten zu lassen.