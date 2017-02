894 Migranten durch EU-Türkei-Flüchtlingspakt abgeschoben

Derzeit 14.700 Flüchtlinge auf den Ostägäis-Inseln - © APA (Archiv(AFP)

Griechenland und die Europäische Grenzschutzagentur Frontex haben seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes im April 2016 insgesamt 894 Flüchtlinge und Migranten aus den Inseln der Ostägäis in die Türkei abgeschoben. Das gab die Polizei in der Nacht auf Samstag in der griechischen Hauptstadt Athen bekannt.