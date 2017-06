Ebenfalls häufig verfehlt wird der Aufstieg in die nächste Schulstufe an den berufsbildenden mittleren Schulen (BMS, 7,7 Prozent) und den AHS-Oberstufen (7,1 Prozent). An anderen Schulen ist der Prozentsatz der nicht aufstiegsberechtigten Schüler geringer: An den AHS-Unterstufen beträgt er 3,2 Prozent, an den Neuen Mittelschulen 2,4 Prozent, an Berufsschulen 1,5 Prozent und an Volksschulen 0,6 Prozent.

(APA)