89-Jährige starb in Wien – Obduktion ergab Fremdverschulden

Die Polizei ermittelt - © APA (Archiv)

Eine 89-jährige, am 11. August von der Polizei tot in ihrer Wohnung aufgefundene Frau ist laut Ergebnis einer gerichtlichen Obduktion an offensichtlichem Fremdverschulden gestorben. Die Leichenschau war aufgrund der unklaren Umstände bei der Auffindung der Toten angeordnet worden. Details zur genauen Todesursache wurden am Freitag aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben.