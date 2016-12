88 Zivilisten durch türkische Angriffe in Syrien getötet

Dabei wurden 72 Menschen getötet, unter ihnen 21 Kinder. Am Freitag gingen die Angriffe demnach weiter, dabei starben 16 Zivilisten. Der Leiter der Organisation, Rami Abdel Rahman, sprach von den folgenschwersten Angriffen durch die Türkei, seit Ankara im August eine eigene Offensive in Syrien gestartet hatte.

Die Beobachtungsstelle trifft ihre Aussagen zum Ursprung der Luftangriffe auf der Basis des Flugzeugtyps, der geografischen Orte und Flugrouten sowie der eingesetzten Munition. Die Angaben der in Syrien breit vernetzten Beobachtungsstelle sind von unabhängiger Seite aber nicht überprüfbar.

Die Türkei führt seit Ende August zusammen mit syrischen Rebellen eine Offensive gegen den IS in Nordsyrien. Die von Ankara unterstützten Kämpfer eroberten seitdem Jarablus, Al-Rai und Dabik vom IS zurück. Al-Bab liegt etwa 25 Kilometer von der türkisch-syrischen Grenze entfernt.

(APA/ag.)