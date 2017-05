88-JÃ¤hrige und Heimhilfe in Haus nahe Graz ausgeraubt

Eine 88 Jahre alte Frau und ihre 60-jährige Heimhilfe sind in der Nacht auf Mittwoch in einem Haus in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) überfallen worden. Beide wurden leicht verletzt. Die vier Täter fesselten die Opfer an den Händen und erbeuteten einen geringen Geldbetrag und ein Mobiltelefon. Eine Fahndung verlief vorerst ergebnislos.

Die vier Männer waren gegen 2.15 Uhr in das in einer Sackstraße einer Siedlung gelegene Haus eingedrungen. Die Hausbesitzerin und ihre aus Rumänien stammende Pflegehilfe wurden schlafend in einem Zimmer überrascht. Die Unbekannten, die laut den beiden Frauen “südländisch” aussehen und mit einem solchen Akzent mit ihnen verständigt haben sollen, entkamen mit Bargeld in “unbeträchtlicher Höhe”. Als sich die leicht verletzte 88-Jährige von den Kabelbindern befreien konnte, verständigte sie die Polizei. Beide Frauen wurden ins Spital gebracht, das sie voraussichtlich noch am Mittwochvormittag verlassen werden. Die jüngere der beiden Frauen erlitt eine Kopfverletzung. Eine nähere Befragung der Opfer, sowie der Nachbarn stehe noch aus. Die Spurensicherung sei noch am Tatort tätig, sagte Chefinspektor Werner Rampitsch gegenüber der APA. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken