8707 Stunden für das Wohl der Mitbürger

Die Jahreshauptversammlung der Dalaaser Feuerwehr gab eindrucksvolle Einblicke in die Arbeit einer Feuerwehr.

Kommandant Martin Burtscher kann stolz auf seine Kameradinnen und Kameraden sein. Sehr gute Probenbesuche, viele Ausbildungen und bestens absolvierte Einsätze zeigen ein besonderes Engagement jedes Einzelnen. Martin Burtscher zeigte in seinem umfangreichen Jahresbericht die Arbeit und den Einsatz einer Feuerwehrfrau, eines Feuerwehrmannes in eindrucksvoller Weise auf. So mussten die 52 Frauen und Männer zu insgesamt 14 Einsätzen, davon acht Brandeinsätze und sechs technische Einsätze ausrücken. Auch nachbarliche Hilfeleistungen wurden durchgeführt. Dabei lobte er die sehr gute Zusammenarbeit mit den Wehren im Tal. Neben den Einsätzen verbrachten die Dalaaser Feuerwehrler viel Zeit mit Proben, Ausbildungen im Ausbildungszentrum in Feldkirch, bei Gemeinschaftsproben mit den Nachbarwehren, bei Brandwachen, bei Verkehrsregelungen, bei Bewerben, usw. Auch die Jugend bildete sich im vergangenen Jahr weiter und absolvierte den Wissenstest und Bewerbe.