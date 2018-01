85 Teams aus 4 Nationen

Am Wochenende lädt der FC Lustenau 1907 zum 17. Int. Alge Elastic Hallenturnier.

Lustenau. „Ausgabe Nummer 17 des internationalen Nachwuchs-Hallenturnieres des FC Lustenau“ heißt es am kommenden Wochenende. Vom 12. bis 14. Jänner 2018 kämpfen Mannschaften aus 4 Nationen um Turniersiege und Pokale. Teams aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein und aus dem Tirol sind dann wieder in der Gymnasiumhalle zu bestaunen.

Das Interesse am 17. Alge Elastic Hallenturnier ist höher denn je. Sowohl bei den Ländle-Vereinen, bei denen die Austria mit 14 Teams wie gewohnt die größte Abordnung stellt, als auch bei Mannschaften aus dem benachbarten Ausland ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Zahlreiche Teams aus dem Dreiländereck rund um den Bodensee sowie eine Auswahl aus Liechtenstein haben sich für das Turnier angemeldet. „Es ist ein besonderer Reiz für die Ländle-Mannschaften, sich mit Teams aus dem Ausland zu messen. Das macht das Turnier für die einheimischen Clubs äußerst attraktiv“, so die beiden Organisationschefs Robert Ruault und Julian Regittnig unisono.

Wie in den Vorjahren wird das Organisations-Team auch heuer alles daransetzen, den rund 800 Kindern und Jugendlichen, die an diesem Wochenende nach Lustenau Fußball spielen kommen, optimale Rahmenbedingungen zu bieten. Dazu gehört eine erstklassige Verpflegung und ein Rahmenprogramm mit großer Tombola. Ein besonderes Event sorgt am Samstagabend für Unterhaltung. In einem Blitzturnier stellen 4 Damen/Mädchen-Teams ihr Fußballkönnen zur Schau. „Und natürlich geht sowohl im als auch nach dem Turnier bei Musik und Tanz die Post ab“, so Julian Regittnig.