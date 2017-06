85-Jähriger bei Segelunfall am Neusiedler See gestorben

Laut Polizei ist von keinem Fremdverschulden auszugehen - © APA (Webpic)

Ein 85-Jähriger ist bei einem Segelausflug am Neusiedler See am Donnerstagabend ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann im Wasser treibend gefunden worden. Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Laut Landespolizeidirektion Burgenland ist von keinem Fremdverschulden auszugehen.