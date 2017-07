84 Prozent der Vorarlberger Maturanten haben bestanden

Demnach haben in diesem Jahr 84 Prozent der Maturanten bestanden, 2016 waren es 85 Prozent. Insgesamt traten 1.842 Schüler zur Prüfung an, das sind 176 mehr als im Vorjahr. 15 Prozent von ihnen erreichten einen Notenschnitt von 1,5 oder besser, 19 Prozent lagen bei maximal 2,0. Damit sind die die Anteile der Maturaabschlüsse mit gutem und ausgezeichnetem Erfolg um je zwei Prozent gestiegen, heißt es dem ORV Vorarlberg zufolge aus dem Büro des Landesschulrats.

Auffallend ist, dass der Anteil der Maturanten, die bestanden, an BHS höher ist als an AHS. Umgekehrt wurden an Allgemeinbildenden Höheren Schulen mehr gute und ausgezeichnete Abschlüsse verzeichnet, als an Berufsbildenden Höheren Schulen.

Zudem ist am heutigen Freitag für rund 53.600 Schüler in Vorarlberg Zeugnistag. Laut Landesschulrat haben 95 Prozent dieser das Schuljahr erfolgreich abgeschlossen.

(Red:)