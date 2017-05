Ein 84-jähriger Kärntner, der am vergangenen Donnerstag in Lurnfeld (Bezirk Spittal) von einem Pferd niedergerannt worden ist, ist am Dienstag im Klinikum Klagenfurt seinen Verletzungen erlegen. Das gab die Polizei am Donnerstag bekannt.

Eine 41 Jahre alte Frau hatte das Pferd auf einer Gemeindestraße am Zügel geführt, als es sich plötzlich losriss. Die Frau stürzte dabei in eine Wiese. Etwa zehn Meter weiter stand der 84-Jährige auf der Straße, er wurde vom Pferd umgerissen und blieb bewusstlos liegen. Anrainer hörten die Schreie der Frau und riefen die Rettung. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken