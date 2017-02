84-Jähriger bedrohte in Altersheim Pflegerin mit Waffe

Ein 84-jähriger Mann hat am Mittwoch in einem Pensionistenheim in Wien Floridsdorf eine Krankenpflegerin mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Im Zimmer des Mannes wurden weitere Waffen sichergestellt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Beamten, die von einer in dem Heim tätigen Ärztin verständigt worden waren, fanden im Zimmer des Seniors ein kleines Waffenarsenal vor: Zwei weitere Schreckschusswaffen, ein Samurai-Schwert sowie ein Schlagring wurden sichergestellt. Der 84-Jährige bestritt vehement, die Krankenpflegerin bedroht zu haben. Laut Polizeisprecher Thomas Keiblinger litt der Tatverdächtige an Altersdemenz und war bereits zuvor durch aggressives Verhalten aufgefallen. Der Mann wurde wegen schwerer Nötigung angezeigt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.