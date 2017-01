81-Jährige starb bei Wohnungsbrand in Wien-Ottakring

Die Brandursache ist derzeit noch unklar - © APA

Eine 81-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring ums Leben gekommen. Aufmerksame Bewohner des Hauses verständigten Feuerwehr, Polizei und Rettung. Für die 81-jährige Mieterin, die in ihrer Wohnung eingeschlossen war, kam jede Hilfe zu spät.