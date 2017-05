800 Grazer Wohnungen sollen künftig mit Bier beheizt werden

Die Gärwärme soll in Graz genutzt werden - © APA (dpa)

Rund 2.000 Menschen sollen künftig in Graz quasi mit Bier ihre Wohnungen und Geschäftsräume heizen. Das ist das Ziel eines gemeinsam von der Brau Union, der österreichweit tätigen Kelag Wärme GmbH und der Immobiliengesellschaft C&P ersonnenen Energie-Konzepts, das auf der Nutzung von Gärwärme aus dem Brauprozess beruht. Vorgestellt wurde das Projekt am Freitag in Puntigam.