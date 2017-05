Zwischenfall mit einem Hochlandrind - © APA (Symbolbild/dpa)

Ein 80 Jahre alter Mann ist am Montag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) von einer hochträchtigen Kuh tödlich verletzt worden. Das Rind hatte den Mann nach Angaben der Polizei auf einer Halde attackiert. Ein Nachbar wollte dem 80-Jährigen noch zu Hilfe kommen, konnte sich aber nicht nähern, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.